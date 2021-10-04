Немцы назвали Украину несостоявшимся государством

06:30
Фото: depositphotos/Yarygin
Читатели немецкого издания Die Welt назвали Украину несостоявшимся государством и раскритиковали идею создать там военную миссию Евросоюза. Газета опубликовала материал, в котором приводились комментарии политиков из ФРГ по этому вопросу.
В частности, в поддержку данной инициативы высказался представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против выступили представители "Левых" и "Альтернативы для Германии", а посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкую сторону приступить к развертыванию миссии как можно скорее.
"Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина – несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше", – написал один из читателей газеты, его слова приводит РИА Новости.
"Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных", – написал другой пользователь.
Некоторые читатели привели в пример ситуацию в Афганистане, указав, что там обучали местные войска для сражения с запрещенным в России террористическим движением "Талибан", но эта миссия "была далека от успеха".
"Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", – написал пользователь с ником Marion В.
Накануне стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии. Уточнялось, что поводом является продолжающаяся напряженность между Киевом и Москвой.
В европейском внешнеполитическом ведомстве считают, что создание данной миссии стало бы выражением солидарности с Киевом.
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