Евросоюз намерен создать на Украине военную миссию – СМИ

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Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии. Об этом со ссылкой на внутренний документ внешнеполитического ведомства ЕС сообщает газета Welt am Sonntag.
"Ввиду продолжающейся напряженности между Киевом и Москвой Европейский Союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине", – говорится в публикации.
Отмечается, что в европейском внешнеполитическом ведомстве считают, что создание данной миссии стало бы выражением солидарности с Киевом.
По данным газеты, с такой инициативой выступили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали конфиденциальное письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
Ранее Боррель заявил, что на одной из неформальных встреч европейских министров обороны обсуждались планы создания сил быстрого реагирования Евросоюза. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, раскритиковал эту идею и назвал ее шагом к ослаблению Североатлантического Альянса.
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