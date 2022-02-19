В бундестаге обвинили посла Украины в "переходе границ"

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник "перешел границы", призвав германского канцлера Олафа Шольца к "ультиматуму" в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы", – заявил Мютцених.
По информации немецких СМИ, Мельник перед визитом Шольца в Москву призывал канцлера ФРГ к "ультиматуму" в отношении Москвы в целях отвода российских военных от украинской границы.
Ранее Мельник заявил, что Европа и ФРГ слишком быстро забыли о стремлении Украины к членству в Евросоюзе. По мнению дипломата, в вопросе предоставления Украине перспектив членства в ЕС и НАТО Брюссель должен принимать более смелые решения. В то же время он выразил надежду, что новое правительство Германии будет действовать иначе, чем предшественники.
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