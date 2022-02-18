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Россия совершила вторжение в Восточную Европу, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN, текст которого был размещен на сайте ведомства.

В ходе беседы ведущий сообщил, что его знакомые украинцы в США не верят в масштабное "вторжение" России на Украину.

В ответ Томас-Гринфилд сказала, что одни и те же вещи могут интерпретироваться по-разному.

"Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы", – подчеркнула американский постпред.

Она добавила, что дипломатические усилия США возьмут верх, если "вторжения" РФ на Украину не состоится.

Ранее журналистка Мэри Дежевски в материале для издания Spiked выразила мнение, что Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым проявила высокомерие и невежество. Как утверждалось в статье, это привело к дальнейшему ухудшению отношений Великобритании с Россией.

В частности, автор материала напомнила о казусе, когда Трасс во время беседы отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.