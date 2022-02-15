В Британии заявили, что невежество главы МИД Трасс ухудшило отношения с Россией

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым проявила высокомерие и невежество, что привело к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Такое мнение высказала журналистка Мэри Дежевски в материале для издания Spiked.

Обозреватель указала, что визит Трасс в Москву стал позором для британской дипломатии. По мнению Дежевски, глава МИД Британии показала низкую подготовку к переговорам.

В частности, автор материала напомнила о казусе, когда Трасс во время беседы отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

"Ошибка Трасс поставила вопрос, который подхватили российские СМИ и многие другие: а зачем она вообще приехала в Россию? Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине?" – написала Дежевски.

Британская журналистка допустила, что визит Трасс был продиктован личными интересами. Как предполагает Дежевски, министр Британии желала показать себя в стиле "железной леди" Маргарет Тэтчер, при этом ей не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.

Он подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.