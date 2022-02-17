Зеленский призвал Запад предоставить Украине систему гарантий, как у стран НАТО

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Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от западных государств дать Киеву систему гарантий, как у стран Североатлантического альянса.

"Для нас там есть позиция "открытых дверей". Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – заявил президент в интервью агентству "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что для страны на сегодняшний день это "единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама".

Зеленский также сообщил о важности принятия "глобального документа по безопасности" с гарантиями для украинской стороны, который бы подписали Россия и Соединенные Штаты.

"Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – заключил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Минские соглашения, заявив, что закрепленные в документе положения изначально поставили Киев в проигрышную позицию. В то же время он подчеркнул, что Киев готов искать иные форматы урегулирования конфликта. По его словам, власти страны придерживаются этой позиции во всех своих шагах.

