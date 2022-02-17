Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в район военной операции в Донбассе. Он намерен ознакомиться с системой охраны государственной границы.

В своем аккаунте в Instagram он выложил пост, который подписал следующими словами: "Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил".

Также публикация сопровождается снимком, на котором Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов стоят перед картой. Украинский лидер объяснил, что так они знакомятся с порядком боевого патрулирования.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. Также ВСУ обстреляли окраины Донецка.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нагнетании обстановки в Донбассе. Он отметил, что российское руководство внимательно следит за ситуацией.