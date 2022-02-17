В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка

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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка. Они выпустили 5 мин калибром 82 миллиметра, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 09:50 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Мандрыкино", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

Также в республике сообщили, что военнослужащие Украины разместили свыше 20 танков у поселка Подлесного возле линии соприкосновения в Донбассе. Там отметили, что данные действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по деэскалации.