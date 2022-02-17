ВС Украины обстреляли из минометов и гранатометов четыре населенных пункта ЛНР

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Украинские военнослужащие открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам самопровозглашенной Луганской народной республики. Такую информацию привели в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как передает РИА Новости, в ЛНР заявили о грубом нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Украины. Там уточнили, что обстрел велся из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Нападение осуществлялось с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ЛНР уточнили, что днем ранее обстрелов зафиксировано не было.

До этого в республике сообщили, что военнослужащие Украины разместили свыше 20 танков у поселка Подлесное возле линии соприкосновения в Донбассе. Там отметили, что данные действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по деэскалации.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Представители КПРФ считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и укрепления стабильности в регионе.