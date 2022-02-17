Песков заявил о нагнетании обстановки в Донбассе

Фото: AP/TASS/Vadim Ghirda

В Кремле отмечают обострение обстановки на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что российское руководство внимательно следит за ситуацией, получая сообщения из зоны конфликта.

"Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. Также ВСУ обстреляли окраины Донецка.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

Также в республике сообщили, что военнослужащие Украины разместили свыше 20 танков у поселка Подлесного возле линии соприкосновения в Донбассе. Там отметили, что данные действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по деэскалации.

