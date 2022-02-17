Кремль не намерен требовать извинений за сообщения о "вторжении" на Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия не намерена требовать от западных СМИ публичных извинений за публикацию фейковых сообщений о дате якобы планируемого военного вторжения на Украину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Не намерены. Здесь нечего играть в извинения", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков выразил надежду, что западные СМИ и официальные лица, допускающие такие безответственные заявления, впредь будут более ответственны и правдивы в своей работе.

Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные разведки США, сообщил, что РФ якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени.

Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.

17 февраля американское издание Politico назначило новую дату начала войны между Россией и Украиной. В его публикации утверждается, что вторжение может произойти после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат.

