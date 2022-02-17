В Госдепе США заявили, что не назначали точных дат "вторжения" России на Украину

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США не называли конкретные сроки "вторжения" России на Украину, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА Новости.
"Не думаю, чтобы вы слышали от нас с какого-то подиума точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", – заявил Прайс.
По его словам, то, что "вторжения" не произошло, не означает наличия у американской разведки неверных данных.
Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные разведки США, сообщил, что РФ якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени.
Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в РФ. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной.
В Кремле утверждения о "нападении" России на Украину назвали маниакальным информационным безумием.
Служба разведки Эстонии перенесла дату "вторжения" России на Украину на конец февраля
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