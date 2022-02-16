Песков рассказал о работе Кремля на фоне сообщений о "вторжении" РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что администрация президента не корректировала свою работу из-за сообщений о "вторжении" России на Украину.

"Ночь прошла в штатном режиме, как и положено. Спокойно спали. Утром спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", – приводит слова Пескова РИА Новости.

На вопрос, были ли прошедшей ночью контакты с иностранными государствами, Песков ответил: "По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами".

Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.

Дмитрий Песков назвал данные утверждения маниакальным информационным безумием.

Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.

Захарова, комментируя данную ситуацию, в интервью Москве 24 заявила, что нагнетание ситуации вокруг гипотетического вторжения России на Украину является частью информационно-политической кампании, в которой заинтересована прежде всего Британия.

Представитель МИД РФ предположила, что на Западе могли узнать дату окончания военных учений РФ, чтобы затем использовать эту информацию для изображения несуществующей миротворческой операции против России.

