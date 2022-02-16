Читатели Daily Mail раскритиковали публикации о "вторжении" РФ на Украину

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читатели британской газеты The Daily Mail отреагировали на прогнозы о "вторжении" России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Пользователи заявили, что западные СМИ вызвали разочарование после таких публикаций. Они также выразили мнение, что надежность западной разведки можно сравнить с прошлогодним снегом.
"Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. – Прим. ред.)! "Война начнется в среду", нет, они там все в кроватях спят", – написал один из читателей.
Кроме того, один из пользователей призвал прекратить истерию, провокации и подобные публикации. По его словам, западные союзники навредили Украине больше, чем России, поскольку страну в последнее время покинули многие предприниматели.
Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.
Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.
Западные политики не дождались "вторжения" России на Украину
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