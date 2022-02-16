Байден усомнился в желании России начать войну с Украиной

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Президент США Джо Байден заявил, что американские власти не намерены дестабилизировать ситуацию в России. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной.

"Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", – сказал Байден в своем специальном обращении.

Американский лидер напомнил, что Вторая мировая война привела к большому количеству жертв.

Ранее Джо Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину остается реальной. По его словам, власти США пока не могут подтвердить отвод российских войск от украинской границы.

В свою очередь, в Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.

