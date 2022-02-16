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политика

02:08

США не планируют оказывать давление на Украину по вопросу вступления в НАТО

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Власти США не станут оказывать давление на Украину по вопросу вступления в НАТО и другие альянсы. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Представитель американской администрации указала, что каждая страна имеет право на суверенитет и территориальную целостность.

"Это их выбор", – подчеркнула Псаки.

Накануне Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что российская сторона хочет решить вопрос, связанный с вступлением Украины в Североатлантический альянс.

По словам российского лидера, РФ знает, что Украина не готова на сегодняшний день к вступлению в НАТО. При этом власти России надеются, что их озабоченности будут партнерами услышаны и восприняты всерьез.

До этого Путин заявлял, что расширение военного блока НАТО на Восток представляет собой бесконечный и очень опасный для России процесс. Президент РФ отмечал, что процесс расширения Североатлантического альянса теперь начинает затрагивать бывшие республики СССР, в том числе Украину.

Москвичам рассказали об итогах переговоров Путина и Шольца

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