США не планируют оказывать давление на Украину по вопросу вступления в НАТО

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Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Власти США не станут оказывать давление на Украину по вопросу вступления в НАТО и другие альянсы. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.
Представитель американской администрации указала, что каждая страна имеет право на суверенитет и территориальную целостность.
"Это их выбор", – подчеркнула Псаки.
Накануне Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что российская сторона хочет решить вопрос, связанный с вступлением Украины в Североатлантический альянс.
По словам российского лидера, РФ знает, что Украина не готова на сегодняшний день к вступлению в НАТО. При этом власти России надеются, что их озабоченности будут партнерами услышаны и восприняты всерьез.
До этого Путин заявлял, что расширение военного блока НАТО на Восток представляет собой бесконечный и очень опасный для России процесс. Президент РФ отмечал, что процесс расширения Североатлантического альянса теперь начинает затрагивать бывшие республики СССР, в том числе Украину.
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