Байден подтвердил, что США и НАТО не будут размещать ракеты на Украине

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Американский президент Джо Байден заявил, что США и НАТО не угрожают безопасности России. Об этом пишет РИА Новости.
Байден подчеркнул, что Украина также не несет угрозы для РФ.
"У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать", – отметил американский лидер.
Кроме того, власти США не намерены дестабилизировать ситуацию в России, заявил Байден. По его словам, граждане РФ не являются врагами американцам.
"Я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", – добавил президент.
Ранее Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину остается реальной. Как указал американский лидер, власти США пока не могут подтвердить отвод российских войск от украинской границы.
До этого в Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.
Захарова прокомментировала сообщения о "вторжении" России на Украину
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