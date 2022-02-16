Захарова попросила западные СМИ огласить график "вторжений" РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале попросила западные СМИ опубликовать полный график планируемых Россией военных "вторжений" на этот год
"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии – Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее – огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", – написала Захарова.
Ранее Захарова в интервью Москве 24 заявила, что нагнетание ситуации вокруг гипотетического вторжения России на Украину является частью информационно-политической кампании, в которой заинтересована прежде всего Британия.
Представитель МИД РФ предположила, что на Западе могли узнать дату окончания военных учений РФ, чтобы затем использовать эту информацию для изображения несуществующей миротворческой операции против России.
До этого британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.
Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.
Захарова прокомментировала сообщения о "вторжении" России на Украину
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