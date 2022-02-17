В США назвали новую дату "вторжения" России на Украину

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Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков.
По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Издание отметило, что период после 20 февраля достоен особого внимания из-за ряда ключевых событий.
В частности, после этого ожидается завершение крупнейших военных учений, после которых войска, как пообещали лидеры России и Белоруссии, вернутся домой. По мнению аналитиков, истинные намерения руководства РФ станут понятны лишь после 20 февраля.
Кроме того, 20 февраля заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением – своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", – говорится в статье.
20 февраля является и последним днем Олимпиады в Пекине. По мнению СМИ, Россия не начнет вторжение до церемонии закрытия Игр, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина.
При этом издание подчеркнуло, что если наступление так и не наступит к 1 марта, то можно будет вздохнуть с облегчением. Однако экс-сотрудница американской разведки Андреа Кендалл-Тэйлор выразила мнение, что даже после этого не стоит думать, что опасность миновала.
Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные разведки США, сообщил, что РФ якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени.
Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в РФ. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной.
В Кремле утверждения о "нападении" России на Украину назвали маниакальным информационным безумием.
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