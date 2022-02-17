В США заявили об увеличении российских военных на границе с Украиной

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Руководство США считает, что Россия увеличила военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек, сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, который указывает на противоречие заявлению российской стороны об отводе войск.

"Все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны", – предположил чиновник.

Ранее мнение о том, что Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной, выразил глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл. Он допустил, что РФ подготавливает позиции для техники и полевых госпиталей.

Накануне стало известно, что военная техника подразделения Южного военного округа проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации после учений на полуострове.

Аналогичную процедуру начали военные подразделения, которые были задействованы в учениях на территории Белоруссии. О передислокации сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

