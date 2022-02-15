Российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации после учений в Белоруссии

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Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, во вторник подразделения Южного и Западного военных округов начнут движение в свои гарнизоны после учений.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом", – отметил Конашенков.

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС 10 февраля. В Минобороны рассказали, что маневры проводятся ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планируется выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.

