Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость – 2022"

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Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, маневры проводятся ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планируется выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.

Маневры также предполагают усиление охраны госграницы. Кроме того, согласно сценарию, военным будет необходимо найти и уничтожить вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. В качестве авиабазы будут использованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

В маневрах примут участие органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, а также вооруженные силы Белоруссии.

На первом этапе учений силы реагирования Союзного государства создали группировки, организовали охрану важных объектов, а также усилили патрулирование госграницы.

Ранее РФ перебазировала свои штурмовые самолеты Су-25СМ в Белоруссию для участия в совместных учениях. Точное число штурмовиков не сообщалось.

Позднее Россия перебросила в Белоруссию дивизион комплексов "Панцирь-С". Уточнялось, что подразделения примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

