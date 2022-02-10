Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость – 2022"

05:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.
Как указали в оборонном ведомстве, маневры проводятся ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планируется выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.
Маневры также предполагают усиление охраны госграницы. Кроме того, согласно сценарию, военным будет необходимо найти и уничтожить вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. В качестве авиабазы будут использованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
В маневрах примут участие органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, а также вооруженные силы Белоруссии.
На первом этапе учений силы реагирования Союзного государства создали группировки, организовали охрану важных объектов, а также усилили патрулирование госграницы.
Ранее РФ перебазировала свои штурмовые самолеты Су-25СМ в Белоруссию для участия в совместных учениях. Точное число штурмовиков не сообщалось.
Позднее Россия перебросила в Белоруссию дивизион комплексов "Панцирь-С". Уточнялось, что подразделения примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
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