14:27
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/снимок с видео
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о протоколе действий в отношении иностранных кораблей-нарушителей. Об этом сообщает RT.
"Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды России", – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что российские пограничники и военные строго придерживаются обозначенных алгоритмов и предпринимают меры реагирования.
Ранее сообщалось, что в территориальных водах РФ – в районе курильского острова Уруп – обнаружили американскую подлодку типа "Вирджиния". Экипажу судна приказали немедленно всплыть, но иностранная подлодка проигнорировала требование.
Российский фрегат применил спецсредства реагирования, после чего субмарина на максимальной скорости покинула территориальные воды России.
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