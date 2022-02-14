Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/снимок с видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о протоколе действий в отношении иностранных кораблей-нарушителей. Об этом сообщает RT.

"Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды России", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российские пограничники и военные строго придерживаются обозначенных алгоритмов и предпринимают меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в территориальных водах РФ – в районе курильского острова Уруп – обнаружили американскую подлодку типа "Вирджиния". Экипажу судна приказали немедленно всплыть, но иностранная подлодка проигнорировала требование.

Российский фрегат применил спецсредства реагирования, после чего субмарина на максимальной скорости покинула территориальные воды России.