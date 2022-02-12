Подлодка США обнаружена в территориальных водах РФ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
В районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружили американскую подлодку типа "Вирджиния", сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
"Двенадцатого февраля 2022 года в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", – отмечается в сообщении ведомства.
Экипажу судна на русском и английском языках в режиме специальной связи было передано сообщение с предупреждением о нахождении в территориальных водах РФ и с требованием немедленно всплыть. На него экипаж не отреагировал.
В ведомстве уточнили, что в соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были использованы спецсредства.
Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.
В октябре прошлого года эсминец ВМС США, на протяжении нескольких дней находящийся в акватории Японского моря, попытался пересечь границу с Россией. Экипаж российского корабля "Адмирал Трибуц" предупредил о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.
В конце июня того года Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь, поскольку оно нарушило границу без согласования и предупреждения.
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