В США создали новую группу эсминцев для противодействия подлодкам России – СМИ

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Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев Greyhound, которая может быть быстро развернута для противодействия российским подлодкам в Атлантике.

Об этом говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС Соединенных Штатов.

В публикации приводятся слова американского контр-адмирала Брендана Маклейна. Он заявил, что корабли США будут готовы "отслеживать" подводную активность РФ и "выполнять целый спектр задач".

Также отмечается, что в группу войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner, а в начале следующего года к ним добавят корабли Sullivans, Cole и Gravely.

Базироваться оперативная группа будет на базах Военно-морских сил США во Флориде и Вирджинии.

Ранее сообщалось, что ВМС США изъяли партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в Аравийском море.