В России создали уникальную систему обороны побережья

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

В России создали уникальную двухзвенную систему обороны побережья и защиты морских коммуникаций, сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Систему создали на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов. Она также позволит контролировать территориальные воды и поражать любые надводные и береговые цели.

"Этот "дуэт" способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения. Более того, он обладает высоким соотношением стоимости и эффективности, что немаловажно в нынешних условиях", – сказал Обносов в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что в этом году состав российской дальней авиации пополнят двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Они будут оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, самолеты имеют современные системы навигации, новые образцы вооружений и авионику, а также новейшие средства отображения информации на приборных досках экипажа.