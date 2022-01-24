В России создали уникальную систему обороны побережья

02:05
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
В России создали уникальную двухзвенную систему обороны побережья и защиты морских коммуникаций, сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Систему создали на базе данных подвижных береговых ракетных комплексов. Она также позволит контролировать территориальные воды и поражать любые надводные и береговые цели.
"Этот "дуэт" способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения. Более того, он обладает высоким соотношением стоимости и эффективности, что немаловажно в нынешних условиях", – сказал Обносов в интервью ТАСС.
Ранее сообщалось, что в этом году состав российской дальней авиации пополнят двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Они будут оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, самолеты имеют современные системы навигации, новые образцы вооружений и авионику, а также новейшие средства отображения информации на приборных досках экипажа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: