Шойгу доложил Путину о вторжении иностранной подлодки в территориальные воды РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ходе учений на Тихоокеанском флоте около курильского острова Уруп выявили субмарину – предположительно, американскую, доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу Владимиру Путину.

"Лодка была выдворена из вод. Совершенно непонятная, необоснованная такая активность на востоке", – сказал Шойгу, которого цитирует РИА Новости.

Министр уточнил, что судно зашло на территорию РФ на достаточно большую глубину, более 4 километров.

Ранее сообщалось, что в территориальных водах РФ – в районе курильского острова Уруп – обнаружили подлодку США типа "Вирджиния". Экипажу судна приказали немедленно всплыть, но иностранная подлодка проигнорировала требование.

Российский фрегат применил специальные средства реагирования, после чего субмарина на максимальной скорости покинула территориальные воды России.