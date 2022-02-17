Глава военной разведки Британии обвинил Россию в наращивании войск на границе с Украиной

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Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной, заявил глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины", – подчеркнул генерал.

По его словам, на границе с Украиной Россия развертывает позиции для дополнительных бронемашин, вертолетов и полевых госпиталей.

"Военная техника направляется в сторону украинской границы", – отметил Хокенхалл.

При этом генерал не привел никаких доказательств своих утверждений.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Россия продолжает наращивать военный контингент на границе с Украиной. Он продолжил, что подобная ситуация вызывает серьезную озабоченность у американских властей.

До этого британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.

В свою очередь, в Кремле утверждения о "нападении" России на Украину назвали маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.