В Госдепе считают, что Россия продолжает стягивать войска к Украине

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Россия продолжает наращивать военный контингент на границе с Украиной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

Как указал спикер, американские власти не увидели деэскалации вокруг Украины со стороны РФ.

"На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше", – сказал Прайс.

Он продолжил, что подобная ситуация вызывает серьезную озабоченность у властей США. При этом американская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы найти мирное решение конфликта.

Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва должна была начать атаку с массированного ракетного удара.

Позднее The Sun исправил ранее опубликованную статью. В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся. Таблоид объяснил отсутствие "вторжения" тем, что Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что американские власти не намерены дестабилизировать ситуацию в России. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной.

В Кремле утверждения о "нападении" России на Украину назвали маниакальным информационным безумием.