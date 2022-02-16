Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост после учений

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Военная техника подразделения Южного военного округа проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации после учений, которые проходили на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Танки, БМП и самоходные артиллерийские установки перевозят на специальных железнодорожных платформах.

Ранее сообщалось, что в мероприятиях принимают участие усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проходили на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне сообщил о возвращении в пункты постоянной дислокации российских военных после завершения учений в Белоруссии.

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" стартовали на общевойсковых полигонах белорусских ВС 10 февраля. В Минобороны рассказали, что маневры проводятся ввиду необходимости отработать отражение возможной внешней агрессии. Кроме того, в ходе учений планируется выработать совместные стратегии по противодействию терроризму.

