В Киеве выразили готовность к любому формату переговоров с Москвой

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Украинская сторона выразила готовность к любому формату переговоров с Россией для установления мира, но, несмотря на публичные заявления, РФ не показывает готовности к реальному диалогу. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

"Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят", – отметил Зеленский, слова которого приводит пресс-служба офиса президента.

Украинский лидер еще раз подчеркнул, что государство готово к диалогу.

"Я готов на любой формат", – заключил Зеленский.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины на переговоры. По словам президента Турции, Зеленский позитивно отнесся к идее трехсторонних переговоров. Эрдоган отметил, что если Путин так же положительно подойдет к данному вопросу, то встреча может быть реализована в Стамбуле или Анкаре.

