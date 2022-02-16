Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, в которой Россия указана как угроза

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Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности Украины. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности", – говорится в указе.

Данная стратегия определяет реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. В частности, одной из таких угроз названа Россия. Также документ определяет основные направления государственной политики в сфере обеспечения государственной безопасности.

Ранее Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения Содружества Независимых Государств о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций.

А до этого Украина прекратила действие соглашения, развивающего сотрудничество между странами – членами СНГ в области стандартизации вооружения. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков тогда заявил, что такое решение связано с желанием подальше "оттолкнуться" от России.

