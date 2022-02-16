В МИД РФ назвали условие для реализации Минских соглашений за несколько месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что Минские соглашения можно оперативно реализовать.
"Мы убеждены, что при наличии политической воли комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, в какой-то обозримый срок, причем в срок нескольких месяцев", – цитирует ее РИА Новости.
Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил пути для продвижения в реализации минских договоренностей.
Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского выполнить условия Минских соглашений, чтобы избежать необратимых последствий. Он также выразил надежду на то, что сам украинский народ хочет мира с Россией.
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