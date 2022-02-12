Путин и Макрон обсудили пути для продвижения в реализации минских договоренностей

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе телефонного разговора обсудили пути для продвижения в реализации минских договоренностей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон и Путин обсудили пути продвижения в реализации минских соглашений", – отмечается в сообщении.
По информации агентства, президенты также продолжили обсуждение условий стабильности и безопасности в странах ЕС.
Телефонный разговор президентов РФ и Франции состоялся ранее. В Елисейском дворце уточнили, что он длился 1 час 40 минут.
В минувший понедельник, 7 февраля, в Москве также прошла личная встреча Макрона и Путина. Президент Франции заявил, что прошедшие переговоры с российским коллегой были содержательными и насыщенными.
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