Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского выполнить условия Минских соглашений, чтобы избежать необратимых последствий. Он также выразил надежду на то, что сам украинский народ хочет мира с Россией.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины", – написал Кадыров в своем телеграм-канале, подчеркнув, что все сказанное является его личным мнением.

По его словам, исполнение минских договоренностей является важным шагом для снижения напряженности не только между Москвой и Киевом, но и в глобальном смысле. Он также подчеркнул, что в России не хотят войны с Украиной, поскольку не понаслышке знают "смысл этого страшного слова".

"Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. <...> Будьте благоразумны, господин Зеленский!" – отметил Кадыров.

Он также обратился к жителям Украины, напомнив, что русский и украинский народы связаны общей историей, культурой и религией. Глава Чечни подчеркнул, что не может поверить в то, что украинцы считают себя частью западного мира.

"Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией", – заключил Кадыров.

В конце декабря прошлого года Рамзан Кадыров заявил, что Украину следует присоединить к России, если Зеленский и его приближенные продолжат вести русофобскую политику. Он подчеркнул, что и сам бы давно решил этот вопрос, если бы имел на то полномочия.

