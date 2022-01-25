Кадыров объяснил свои слова про 300 млрд рублей в год из федерального бюджета

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил высказывание о 300 миллиардах рублей, выделяемых региону из федерального бюджета. В своем телеграм-канале он заявил, что речь шла о всей бюджетной системе РФ в Чечне, которая составляет 375 миллиардов рублей в год.
Кадыров отметил, что не владеет в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком, но в этой ситуации не оговорился.
"Начнем с того, что речь о 375 миллиардах рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР, речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте", – написал глава республики.
К своей публикации он прикрепил справку о кассовом исполнении бюджетов из системы РФ на территории Чечни за 2021 год. Согласно документу, общее кассовое исполнение составило 375,7 миллиарда рублей. Из них 102,7 миллиарда – исполнение федерального бюджета, 105,6 миллиарда – исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ, 7,2 миллиарда – исполнение бюджета Фонда социального страхования.
Кроме того, в общую сумму входит консолидированный бюджет Чеченской Республики (140,2 миллиарда рублей) и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования республики (19,4 миллиарда).
"Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", – пояснил Кадыров.
Глава Чечни призвал журналистов быть более объективными и проверять распространяемые сведения.
"Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию. Для этого есть профильные ведомства, пресс-службы. В конце концов всегда можно уточнить информацию в открытых источниках в интернете", – заключил он.
Ранее Кадыров сообщил, что в год регион получает из федерального бюджета более 300 миллиардов рублей, однако без этих денег не продержится и трех месяцев.
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