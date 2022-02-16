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Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций. Об этом сообщает РИА Новости.
Данное решение поддержали 309 парламентариев. Соглашение было подписано для создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.
Указывается, что выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров. Все из-за того, что украинским законодательством не предусмотрено предоставление преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран.
Ранее Украина прекратила действие соглашения, развивающего сотрудничество между странами – членами СНГ в области стандартизации вооружения. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что такое решение связано с желанием подальше "оттолкнуться" от России.
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