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Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение поддержали 309 парламентариев. Соглашение было подписано для создания единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.

Указывается, что выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров. Все из-за того, что украинским законодательством не предусмотрено предоставление преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран.

Ранее Украина прекратила действие соглашения, развивающего сотрудничество между странами – членами СНГ в области стандартизации вооружения. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что такое решение связано с желанием подальше "оттолкнуться" от России.

