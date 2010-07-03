В Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашения об изобретениях СССР

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил выход Украины из соглашения со странами СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в Советском Союзе.

"Порошенко и его правительство делают последние сумасшедшие шаги, которые направлены на дестабилизацию ситуации и в экономике, и в военно-промышленном комплексе", – сказал Водолацкий в комментарии RT.

Он также отметил, что это решение может отменить новое правительство при президентстве Владимира Зеленского. Хотя Водолацкий не исключил, что до момента, когда он вступит в должность главы украинского государства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и действующий президент Петр Порошенко еще успеют принять "не одно неадекватное решение".

24 апреля Украина решила выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Предложение, которое внес первый вице-премьер страны Степан Кубив, одобрили на заседании украинского кабмина, не обсуждая.

Соглашение было подписано 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.