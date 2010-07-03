Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:18

В Госдуме прокомментировали выход Украины из соглашения об изобретениях СССР

политика за рубежом

16:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил выход Украины из соглашения со странами СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в Советском Союзе.

"Порошенко и его правительство делают последние сумасшедшие шаги, которые направлены на дестабилизацию ситуации и в экономике, и в военно-промышленном комплексе", – сказал Водолацкий в комментарии RT.

Он также отметил, что это решение может отменить новое правительство при президентстве Владимира Зеленского. Хотя Водолацкий не исключил, что до момента, когда он вступит в должность главы украинского государства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и действующий президент Петр Порошенко еще успеют принять "не одно неадекватное решение".

24 апреля Украина решила выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Предложение, которое внес первый вице-премьер страны Степан Кубив, одобрили на заседании украинского кабмина, не обсуждая.

Соглашение было подписано 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика