Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Правительство Украины решило выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Предложение, которое внес первый вице-премьер страны Степан Кубив, одобрили на заседании украинского кабмина 24 апреля. Решение приняли, не обсуждая, сообщает ТАСС.
Соглашение о взаимном обеспечении сохранности советских секретных изобретений было подписано в 1999 году в Минске. Для Украины этот документ вступил в силу с конца января 2000 года.
Наряду с Украиной, участниками соглашения стали Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Как сказано в документе, стороны обязуются сохранить в тайне сведения о секретных изобретениях и соблюдать правила рассекречивания изобретений, на которые были выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на них.
Украинский кабмин также вышел из Соглашения о методологической сопоставимости и создании общей статистической базы Экономического союза. Этот документ был подписан в Казахстане в феврале 1995 года.
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