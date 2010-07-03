Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

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Правительство Украины решило выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Предложение, которое внес первый вице-премьер страны Степан Кубив, одобрили на заседании украинского кабмина 24 апреля. Решение приняли, не обсуждая, сообщает ТАСС.

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности советских секретных изобретений было подписано в 1999 году в Минске. Для Украины этот документ вступил в силу с конца января 2000 года.

Наряду с Украиной, участниками соглашения стали Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Как сказано в документе, стороны обязуются сохранить в тайне сведения о секретных изобретениях и соблюдать правила рассекречивания изобретений, на которые были выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на них.

Украинский кабмин также вышел из Соглашения о методологической сопоставимости и создании общей статистической базы Экономического союза. Этот документ был подписан в Казахстане в феврале 1995 года.