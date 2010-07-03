В СФ оценили выход Украины из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал решение Украины выйти из соглашения СНГ по стандартизации вооружения.

"Связано это все с тем же – с желанием подальше "оттолкнуться" от России. Выбрали этот путь, в общем-то, давно, еще при прежнем руководстве", – цитирует Цекова RT.

По словам сенатора, раньше в Украине "были люди здравомыслящие", которые "при всем желании уйти от России понимали, что не все можно поломать, разорвать или пересмотреть".

Цеков отметил, что нынешнее руководство страны свою деятельность и политику "построило на постоянной антироссийской риторике".

"На мой взгляд, ничего у них не получится, только потратят много времени и средств", – заключил сенатор.

Ранее стало известно о решении украинских властей правительства прекратить действие соглашения, развивающего сотрудничество между странами – членами СНГ в области стандартизации вооружения.