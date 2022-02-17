Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, украинская сторона предлагает встретиться по теме Донбасса.

"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", – добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

