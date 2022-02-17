Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
По словам Пескова, украинская сторона предлагает встретиться по теме Донбасса.
"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", – добавил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.
До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.
В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка
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