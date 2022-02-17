Зеленский назвал Минские соглашения бездарными

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Минские соглашения, заявив, что закрепленные в документе положения изначально поставили Киев в проигрышную позицию.

"Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", – сказал глава государства в интервью изданию "РБК-Украина".

В то же время он подчеркнул, что Киев готов искать иные форматы урегулирования конфликта. По его словам, власти страны придерживаются этой позиции во всех своих шагах.

При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не собирается вступать в прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, поскольку считает диалог бессмысленным.

"Это бессмысленно. Просто они (ДНР и ЛНР. – Прим. ред.) ничего не решают. Зачем на это тратить время?" – подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по мнению Москвы, Минские соглашения можно реализовать достаточно оперативно. По ее словам, для этого достаточно нескольких месяцев.

