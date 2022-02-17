Блинкен на заседании СБ ООН по Минским соглашениям выступит с планом деэскалации

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступит на заседании Совета безопасности ООН по Минским соглашениям 17 февраля. Об этом сообщила американский постпред Линда Томас-Гринфилд в своем Twitter-аккаунте.

"Ночью, после серии бесед с Белым домом, Советом национальной безопасности и государственным департаментом, я попросила госсекретаря Блинкена приехать и напрямую обратиться к Совету безопасности ООН по поводу серьезной ситуации на Украине", – отметила постпред.

Она уточнила, что американский госсекретарь прибывает в Нью-Йорк по пути в Мюнхен, чтобы показать твердую преданность США дипломатии, предложить путь к деэскалации.

Ранее Блинкен обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым шаги для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины. Американский госсекретарь обратил внимание на то, что все еще существуют дипломатические пути разрешения кризиса, но, по словам Блинкена, это потребует от российской столицы деэскалации и участия в диалоге.

Кроме того, Энтони Блинкен предупредил о вероятности агрессии со стороны РФ. По мнению госсекретаря, она возможна уже на текущей неделе. Блинкен обратил внимание на размещение российских военных вокруг Украины.

