Блинкен готов к встрече с Лавровым – Госдеп

Фото: EPA/TASS/MARTIAL TREZZINI
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил готовность к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.
Как передает ТАСС, переговоры Блинкена и Лаврова состоятся в надлежащее время.
"Госсекретарь очень ясно довел это до сведения министра иностранных дел", – добавил Прайс.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти не намерены дестабилизировать ситуацию в России. Он также усомнился в желании России начать войну с Украиной.
До этого британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вероятная агрессия со стороны России возможна уже на этой неделе. Американский политик обратил внимание на размещение российских военных вокруг Украины.
В свою очередь, в Кремле назвали утверждения о "нападении" России на Украину маниакальным информационным безумием.
Западные политики не дождались "вторжения" России на Украину
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