Польша поставила Украине свыше 200 танков

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Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП. Об этом сообщает Польское радио.

На Украину также доставили несколько десятков боевых машин пехоты.

По данным СМИ, такого количества техники хватит для формирования двух бригад.

Ранее в Белом доме заявили, что дополнительно запрошенные у конгресса средства направят на поставки вооружения Украине. В частности, в страну могут поставить артиллерию, бронемашины, противотанковые средства, системы ПВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

