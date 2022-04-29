Володин заявил, что украинцы еще долго будут расплачиваться за поставки вооружений США

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Многие поколения украинцев будут расплачиваться за поставки вооружений США в страну. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал одобрение конгрессменами США поставок вооружений Киеву по ленд-лизу. По словам Володина, мотивы Вашингтона понятны.

"Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой", – написал Володин.

Он рассказал, что во время войны Соединенные Штаты поставляли оружие СССР по ленд-лизу. Володин отметил, что выплаты были завершены лишь спустя 61 год после Победы, в 2006 году.

"Ленд-лиз – это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины", – подчеркнул спикер Госдумы.

Володин добавил, что президент Украины Владимир Зеленский загоняет страну в долговую яму.

Ранее палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Глава Белого дома в 2022 и 2023 годах может поручить администрации США предоставить во временное пользование Украине военную технику и имущество. Американский лидер должен будет создать ускоренные механизмы поставок вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

