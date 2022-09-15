Песков рассказал, как Путин и Си Цзиньпин поддерживали связь в пандемию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин были на связи даже в период пандемии.

Официальный представитель Кремля в беседе с журналистами прокомментировал отношения, которые сложились между лидерами России и Китая.

"Отношения многофакторные, они очень разветвленные, отсутствие возможности из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов, лидеры все время были на связи", – передает ТАСС его слова.

Песков подчеркнул, что за это время не было "никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз выразили беспокойство по поводу растущего военного сотрудничества России и Китая. Так, по словам специалиста по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрики Франке, если РФ и КНР заключат между собой союз, это станет геостратегическим вызовом.

В свою очередь, военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер отмечал, что между Москвой и Пекином нет формального военного альянса, однако их объединяет стремление заменить доминирование Вашингтона и его союзников многополярным миропорядком.

