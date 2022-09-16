Стала известна причина отсутствия Си Цзиньпина на ужине с лидерами государств в рамках ШОС

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Председатель КНР Си Цзиньпин не смог присутствовать на ужине с лидерами 11 стран на саммите ШОС в Самарканде в связи с политикой делегации Китая по коронавирусу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Кроме того, Си Цзиньпина не было и на групповых фотографиях, опубликованных с саммита.

Между тем известно, что в рамках саммита Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване. В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что Россия осуждает провокации Соединенных Штатов и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

До этого сообщалось, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале немецкой газеты заранее назвали встречу двух лидеров символичной.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Саммит ШОС проходит в Узбекистане с 15 по 16 сентября.

