Слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников – СМИ

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Высокопоставленные американские чиновники оказались застигнуты врасплох словами главы Белого дома Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина спустя всего сутки после официального посещения Пекина госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Ранее американский лидер заявил, что председатель КНР не владел всей информацией о происшествии с воздушным шаром и из-за этого очень расстроился, поскольку это большой конфуз для диктаторов.

По информации издания, после заявления Байдена представители американской администрации в срочном порядке пытались разъяснить, что его слова не отражают какой-либо смены официальной политики Белого дома.

При этом, как отмечается, чиновники не считают, что слова американского президента смогут действительно нанести ущерб отношениям с КНР, которые были достигнуты в ходе визита Блинкена в Пекин.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что в Китае считают абсурдными и провокационными высказывания Джо Байдена о Си Цзиньпине.

Дипломат подчеркнула, что китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест.