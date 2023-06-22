Китай пообещал решительно отреагировать на слова Байдена о Си Цзиньпине

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Китай "даст решительный ответ" на высказывания президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, говорится в заявлении китайского посольства в Вашингтоне.

"Мы призываем американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства. В противном случае ей придется понести все последствия", – указано в документе.

Как подчеркнули в посольстве, "китайское правительство и народ не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая и дадут решительный ответ на них".

Ранее Байден прокомментировал инцидент с китайским аэростатом и сказал, что Си не владел полной информацией о произошедшем. Он заявил, что китайский лидер расстроился, поскольку для диктаторов это большой позор.

В СМИ отметили, что высокопоставленные американские чиновники не ожидали такой реплики от президента США. После сказанного Байденом представители американской администрации в срочном порядке пытались разъяснить, что его слова не отражают какой-либо смены официальной политики Белого дома.

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